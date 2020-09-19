"كاريو": "الهلال" ليس 11 لاعباً فقط.. قادرون على صنع الفارق أمام "الإيراني"

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أكد المحترف "البيروفي" في صفوف الهلال أندريه كاريو أن فريقه عازم على خطف بطاقة التأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، حينما يواجه الفريق نظيره شاهر خودرو الإيراني، غداً الأحد، في افتتاح الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وأضاف "كاريو" خلال المؤتمر الصحفي: "نعم ظروفنا صعبة في البطولة بسبب الغيابات، وما يهمنا أن نؤدي بشكل قوي، ونلعب بصورة متميزة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية".

وأكد أن الهلال ليس 11 لاعباً أساسياً فقط، بل يضم عدداً كبيراً من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق وتقديم الأفضل.

إلا إن "كاريو" أشار إلى أهمية الحذر في لقاء الغد، قائلاً: "الحذر مطلوب وواجب حتى تخطي عقبة المباراة المصيرية".