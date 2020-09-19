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"ماكرون" و"عون" يتفقان على إنجاز تشكيل اللبنانية الجديدة

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"ماكرون" و"عون" يتفقان على إنجاز تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة "ماكرون" و"عون" يتفقان على إنجاز تشكيل اللبنانية الجديدة

جي بي سي نيوز :- أكد الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون واللبناني ميشال عون، ضرورة الاستمرار في بذل المساعي على مختلف المستويات من أجل إنجاز تشكيل اللبنانية الجديدة خلال فترة زمنية وجيزة.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الفرنسي مع نظيره اللبناني اليوم الجمعة، حيث جرى استعراض ملف تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى أديب رئيس الوزراء المكلف في ضوء التطورات الأخيرة والعقبات التي تقف أمام إنجاز تأليف الحكومة.

وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية – في بيان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" اليوم الجمعة، أن ماكرون أعرب عن تطلعه أن يقوم الرئيس عون ببذل أقصى الجهود للوصول إلى نتيجة إيجابية في الملف الحكومي، لافتة إلى أن الرئيس الفرنسي أبلغه أيضا أنه سيجري بدوره اتصالات في هذا الإطار.

ويصر الثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله) على الاحتفاظ بوزارة المالية في الحكومة الجديدة التي كُلف مصطفى أديب بترؤسها وتشكيلها، وذلك عبر تسمية الثنائي للوزير الذي سيشغل الحقيبة، إلى جانب المشاركة في تسمية ممثليهما في الحكومة من خلال تقديم لائحة أسماء لـ "أديب" ليختار منها وزراء الطائفة الشيعية، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت الوكالة، أنه في المقابل، يتمسك رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب بمبدأ "المداورة" في الحقائب السيادية والأساسية والخدمية بين مختلف الطوائف، إلى جانب تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين (الخبراء) المستقلين عن القوى والتيارات والأحزاب السياسية.

وكان القادة والزعماء السياسيون اللبنانيون قد تعهدوا أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار بيروت أول شهر سبتمبر الحالي، أن تتشكل الحكومة الجديدة للبلاد برئاسة "أديب" في غضون فترة وجيزة لا تتجاوز 15 يوما، وأن تتألف هذه الحكومة من وزراء يتسمون بالكفاءة، وأن تحظى بدعم كافة القوى السياسية اللبنانية، إلى جانب موافقتهم على "خريطة الطريق" الفرنسية المقترحة لإنقاذ لبنان.

وكالات 

جي بي سي نيوز

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