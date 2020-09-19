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ليلة دامية في نيويورك.. الحفلة المنزلية تنتهي بقتيلين و14 مصابًا

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ليلة دامية في نيويورك.. الحفلة المنزلية تنتهي بقتيلين و14 مصابًا ليلة دامية في نيويورك.. الحفلة المنزلية تنتهي بقتيلين و14 مصابًا
إثر عملية إطلاق نار.. وشرطة الولاية: مأساة ذات أبعاد هائلة

ليلة دامية في نيويورك.. الحفلة المنزلية تنتهي بقتيلين و14 مصابًا

تحوّلت حفلة لعدد من الشبان، في حديقة بأحد المنازل في نيويورك، إلى "مأساة" شهدت مقتل شخصين وإصابة العشرات، إثر عملية إطلاق نار، اليوم السبت.

وقالت الشرطة الأميركية إن شخصين لقيا حتفهما، وأصيب 14 آخرون في حفلة أقيمت بفناء خلفي في مدينة روتشستر بولاية نيويورك، في وقت مبكر من اليوم السبت.

وأشارت مصادر إلى أن الضحيتين هما شاب وشابة، تبلغ أعمارهما بين 18 و22 عامًا.

وقال مارك سيمونز، القائم بأعمال قائد الشرطة، للصحفيين: إن رجلًا وامرأة قتلا في إطلاق النار، ونقل المصابون الأربعة عشر إلى مستشفيين مختلفين؛ بحسب "سكاي نيوز عربية".

وأضاف سيمونز الذي كان بالقرب من مسرح الجريمة: "إنها حقًّا مأساة ذات أبعاد هائلة"، لكن المصابين لم ترد أنباء عن إصابة أي منهم بجروح خطيرة.

ويأتي إطلاق النار في الوقت الذي اهتزت فيه إدارة شرطة المدينة لموت دانيال برود خنقًا في روتشستر.

ووفقًا لأسوشيتد برس: استجاب الضباط على نداءات إطلاق النار ووجدوا "حوالي 100 شخص" يهربون من مكان الحادث، حسبما قال سيمونز.

وقال سيمونز: "هذه مأساة أخرى؛ حيث يقيم الشبان حفلات منزلية غير قانونية وغير مصرح بها في هذه المناطق، التي لا تعتبر آمنة من ناحية إجراءات ، ثم تضيف إلى ذلك الكحول والعنف لتحصل على كارثة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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