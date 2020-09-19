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لبنان.. حل "عقدة" وزارة المالية وتمديد تشكيل

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لبنان.. حل "عقدة" وزارة المالية وتمديد تشكيل الحكومة لبنان.. حل "عقدة" وزارة المالية وتمديد تشكيل

جي بي سي نيوز:- كشفت مصادر مطلعة لـ"سكاي نيوز عربية"، الخميس، أنه تم التوصل إلى توافق بشأن حل "عقدة" وزارة المالية في تشكيلة اللبنانية الجديدة برئاسة مصطفى اديب.

جاء ذلك بعد اجتماع عقده السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه، مع مسؤولين في حزب الله، حيث بحث السفير موقف الحزب وحليفته حركة أمل من تشكيلة الحكومة الجديدة.

ورجحت المصادر أن يكون التوافق بين السفير الفرنسي في بيروت والثنائي الشيعي، قد قضى بـ"التسليم بمطلب الثنائي الشيعي بتولي وزارة المالية في الحكومة"، التي يعكف على تشكيلها مصطفى أديب.

وجرى الاتفاق على تمديد مهلة تشكيل حكومة أديب حتى نهاية الأسبوع الجاري، في حين ستشهد مشاورات التأليف تكثيفا خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويزور رئيس الوزراء المكلف، رئيس الجمهورية ميشال عون، بعد ظهر اليوم، على أن يلتقي لاحقا رئيس البرلمان نبيه بري، في إطار مشاوراته لتشكيل الحكومة.

وكانت تحالف التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي قد سجلوا اعتراضات تحولت إلى اعتكاف عن المشاركة في الحكومة، بسبب طريقة أديب في إدارة ملف تأليف الحكومة، وعدم تشاوره مع زعماء الأحزاب السياسية.

جي بي سي نيوز

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