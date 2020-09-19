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الجيش اللبناني يعثر على مفرقعات مخزنة في ميناء بيروت

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الجيش اللبناني يعثر على مفرقعات مخزنة في ميناء بيروت الجيش اللبناني يعثر على مفرقعات مخزنة في ميناء بيروت
1.3 طن موزعة على 120 كرتونة

الجيش اللبناني يعثر على مفرقعات مخزنة في ميناء بيروت

عثر الجيش اللبناني على 1.3 طن من المفرقعات في مرفأ بيروت، الذي دمره الشهر الماضي انفجار هائل ناجم عن تخزين سيئ لكمية كبيرة من المواد الكيماوية.

وذكر الجيش في بيان على موقعه الإلكتروني نقلته "رويترز" اليوم (السبت)، أنه في إطار أعمال الكشف والمسح التي تقوم بها وحدات الجيش في مرفأ بيروت جرى العثور على 1320 كيلوجرامًا من المفرقعات موضبة في 120 علبة كرتونية ومخزنة في أحد العنابر.

وأضاف أن عناصر فوج الهندسة أزالت المفرقعات على الفور ثم أتلفتها وتخلصت منها.

ودمّر الانفجار الضخم في الرابع من أغسطس (آب) الماضي، المرفأ وجزءًا من وسط بيروت، وراح ضحيته ما لا يقل عن 190 شخصًا.

وألقيت باللائمة في انفجار المرفأ على تخزين 2750 طنًّا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار في ظروف سيئة منذ سنوات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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