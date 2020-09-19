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مبنى مرخص وأدوار مخالفة.. كيف تحسب قيمة مخالفتك البنائية؟ (1 – 3)

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مبنى مرخص وأدوار مخالفة.. كيف تحسب قيمة مخالفتك البنائية؟ (1 – 3) مبنى مرخص وأدوار مخالفة.. كيف تحسب قيمة مخالفتك البنائية؟ (1 – 3)

مصراوي Masrawy

12:46 م السبت 19 سبتمبر 2020

كتب- محمد نصار:

يعتقد الكثيرون أن قيمة مقابل التصالح على مخالفة البناء الخاصة بهم يتم حسابها من خلال ضرب قيمة سعر المتر في منطقتهم والمحدد بقرار من المحافظ في إجمالي مساحة المخالفة بالأمتار المسطحة، ولكن وفق القانون هذه العملية الحسابية غير صحيحة.

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية مجموعة من الشروط التي يجب العمل بها في حساب قيمة المخالفة بحسب نوعها وأعطى لكل نوع مخالفة نسبة مئوية من قيمة سعر متر التصالح المعلن وبذلك لن يكون المواطن مجبرا على دفع سعر المتر المعلن كله.

يستعرض مصراوي في سلسلة من الموضوعات كيفية حساب قيمة مخالفتك البنائية بنماذج استرشادية وذلك لتكون على علم بكل ما يجب عليك دفعه من أموال نظير التصالح، وذلك بالنسبة للعقارات الصادر لها تراخيص بناء لعدد من الأدوار وحدث بها مخالفات للأدوار الصادر بها الترخيص وكذلك لاشتراطات الترخيص.

وبالنسبة لحالة المبنى الصادر له ترخيص بكامل بعدد من الأدوار وبه مخالفات ومتوافق مع اشتراطات الترخيص لعدد الأدوار المرخصة، لكنه تم زيادة عدد من الأدوار المخالفة، يتم حساب قيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع من خلال العملية الحسابية (إجمالي مسطح المخالفات بالأدوار المخالفة × 50% من قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع).

وبافتراض أن العقار مكون من 5 طوابق، 3 منها مرخصة ومطابقة لاشتراطات الترخيص الصادر، و2 مخالفين وتكون العملية الحسابية للمخالفة على النحو التالي (إجمالي مسطح الدورين المخالفين × 50% من قيمة سعر المتر).

وحال كانت مساحة الدور الواحد 200 متر وسعر المتر محدد من المحافظة بـ200 جنيه تكون قيمة المخالفة كالتالي (200 متر × 2 دور= 400 متر مخالفات ×100 جنيه= 40000 جنيه).

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