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رئيس بلدية صامطة يتفقد الاستعدادات لاحتفالات اليوم الوطني الـ 90

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تزيين الطرق والشوارع الرئيسية.. والمحافظة تكتسي بالأخضر والأبيض

رئيس بلدية صامطة يتفقد الاستعدادات لاحتفالات اليوم الوطني الـ 90

تفقد رئيس بلدية محافظة صامطة الدكتور سالم بن منيف، مساء أمس الجمعة، استعدادات بلدية المحافظة لاستقبال اليوم الوطني الـ ٩٠؛ حيث وقف ميدانياً على سير العمل وتزيين الميادين والشوارع الرئيسية.

ووجه بن منيف منسوبي البلدية ببذل كامل الجهود لإنهاء كافة الأعمال لإظهار هذه المناسبة العظيمة والعزيزة على قلوب الجميع بالمظهر اللائق ، واكتست المحافظة باللونين الأخضر والأبيض ابتهاجًا من المواطنين وتعبيرًا عن فرحتهم باليوم الوطني بعامه الـ90

وأكد "بن منيف" أن ما تعيشه بلادنا اليوم من إنجازات كبرى في مختلف المجالات وأمن وأمان ما هو إلا نتيجة لما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام وعناية بالوطن والمواطن.

رئيس بلدية صامطة يتفقد الاستعدادات لاحتفالات اليوم الوطني الـ 90

رئيس بلدية صامطة يتفقد الاستعدادات لاحتفالات اليوم الوطني الـ 90

رئيس بلدية صامطة يتفقد الاستعدادات لاحتفالات اليوم الوطني الـ 90

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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