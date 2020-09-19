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العيادات التغذوية لـ"إغاثي الملك سلمان" تواصل خِدْماتها في "خوخة الحديدة"

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تواصلت خلال الأسبوع الماضي.. بشراكة المركز مع مؤسسة طيبة للتنمية

العيادات التغذوية لـ

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم خِدْماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال الأسبوع الماضي بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات في الفترة من 3 حتى 9 سبتمبر 2020م، في قسم الرعايا التكاملية 1,864 مستفيداً، وعيادة الصحة الإنجابية 311 شخصاً، وعيادة التغذية العلاجية 59 شخصاً، وعيادة الجراحة والتضميد 260 فرداً، وعيادة الولادة 22 حالة، وقسم الإحالة الطبية 6 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 471 شخصاً، وقسم المصابين بالأوبئة 716 فردًا.

وأجرى الفحص المخبري لـ2,724 مريضاً، وصرفت الأدوية لـ3,804 مرضى، وقسم تخطيط القلب ونقل الدم 16 فردًا، وراجع قسم الرعاية الصحية 1,048 شخصاً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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