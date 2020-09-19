أخبار عاجلة

ملعب ONTime - طارق سليمان :" احمد عادل عبد المنعم سيتواجد قريبا في المشاركة مع المقاصة -
ملعب ONTime - طارق سليمان : عصام صلاح حارس أف سي مصر مميز بس محتاج يخس شويه -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي عن فيلم على جنب ياسطى: عبد الرحيم كمال عمل سيناريو شيك وحلو بشكل -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي يختار أهم مشهد له في مسلسل أبو ضحكة جنان وليه المشهد ده أثر فيه -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي وعلاقته بالدكتور النفسي وكواليس فيلم "حب البنات" -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي يحكي تفاصيل تجربة "أبو ضحكة جنان" وتجسيده لشخصية الراحل إسماعيل يس -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي في 2003 خدت 3 ضربات ورا بعض وانا مؤمن بـ قضاء ربنا -
ملعب ONTime - عاجل ..فايلر يبلغ بعض اللاعبين الاساسيين بعدم وجودهم في المعسكر بداية مباراة أف سي مصر -
"جمهور التالتة - أحمد عز يحلل مباراة تشيلسي وليفربول.."فابينهو هو سر أنتصار ليفربول -
ملعب ONTime - طارق سليمان : مبروك لكل جماهير النادي يالتتويج ببطولة الدوري العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصحة" تنشر مقطعاً توضيحياً للتعامل في حال الإصابة بكورونا والمخالطة

Print
"الصحة" تنشر مقطعاً توضيحياً للتعامل في حال الإصابة بكورونا والمخالطة "الصحة" تنشر مقطعاً توضيحياً للتعامل في حال الإصابة بكورونا والمخالطة

نشرت "الصحة"، عبر حسابها في "تويتر" ومنصتها التوعوية #عش بصحة، مقطعاً يوضّح كيفية التعامل في حال الإصابة بكورونا أو المخالطة أو الرغبة في التأكّد.

وتضمن المقطع الإشارة إلى أن الشخص المصاب قد تكون لديه الأعراض ظاهرة، وهنا يجب عليه التوجه إلى إحدى عيادات "تطمن" المتوافرة حول المملكة، إضافة إلى الالتزام بالعزل المنزلي لمدة 10 أيام مع بداية ظهور الأعراض، وتكون نهايتها مع انتهاء المدة بشرط اختفاء الأعراض عن الشخص المصاب، مع أهمية تطبيق الاحترازات الوقائية بعد التعافي.

واوضح المقطع، أنه في حال كنت مخالطاً لأشخاص أو مريض تتوقع إصابتهم في المنزل نفسه أو سبق أن تواصلت معهم عن طريق المصافحة والملامسة أو التواصل مع مصاب بمسافة أقل من مترين وعن مدة لا تقل عن 15 دقيقة، فإنه يجب على الشخص التسجيل في مركز "تطمن" مع البداية مباشرة في إجراءات الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً دون الحاجة إلى فحص كورونا، وهي المدة التي يحتضن بها الجسم، الفيروس وقد لا يظهر ذلك عند أخذ العيّنة.

أما عند الرغبة في إجراء الفحص، فقد أبان المقطع أن هذا الإجراء يتم بالتوجه مباشرة إلى مركز "تأكد"، وفي حال ثبوت الإصابة يجب اتباع المسار المنزلي المطبق في الاحترازات ولو كانت سلبية، فيجب الاستمرار في الاحترازات وتطبيق شروط السلامة

ويمكن الاطلاع على المقطع والاستفادة من محتوياته عبر الرابط التالي:

الجديد وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
موريتانيا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا من دون وفيات

موريتانيا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا من دون وفيات

موريتانيا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا من دون وفيات

موريتانيا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا من دون وفيات

الهلال : إصابة الثلاثي "جحفلي" و"كنو" و"الكنيدري" بفيروس كورونا

الهلال : إصابة الثلاثي "جحفلي" و"كنو" و"الكنيدري" بفيروس كورونا

الهلال : إصابة الثلاثي "جحفلي" و"كنو" و"الكنيدري" بفيروس كورونا

الهلال : إصابة الثلاثي "جحفلي" و"كنو" و"الكنيدري" بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية