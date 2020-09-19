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"سالم الدوسري" يعلن إصابته بكورونا: "الحمد لله على قضاء الله وقدره "

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"سالم الدوسري" يعلن إصابته بكورونا: "الحمد لله على قضاء الله وقدره " "سالم الدوسري" يعلن إصابته بكورونا: "الحمد لله على قضاء الله وقدره "
انضم إلى قائمة لاعبي الهلال المصابين بالفيروس ويخضعون حالياً للحجر الصحي

أعلن اللاعب سالم الدوسري؛ نجم فريق الهلال الحالي، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه على تطبيق "سناب شات".

وكتب اللاعب تدوينة قال فيها: "الحمد لله على قضاء الله وقدره"، حيث قام بوضع صورة تعبيرية للفيروس.

يُذكر أن الفيروس كان قد أصاب عدداً من لاعبي الهلال، حيث يخضعون للحجر الصحي حالياً.

تأتي إصابة سالم الدوسري؛ قبل نحو يومين من مواجهة الفريق القادمة في الجولة الخامسة أمام فريق شهر خودرو الإيراني.

يحتل الهلال المركز الأول في مجموعته برصيد 10 نقاط ويحتاج إلى الفوز في مباراة قادمة من المباراتين المتبقيتين لضمان تأهله لدور الـ 16.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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