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فرنسا تأسف لعدم وفاء سياسيي لبنان بتعهداتهم لماكرون

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فرنسا تأسف لعدم وفاء سياسيي لبنان بتعهداتهم لماكرون فرنسا تأسف لعدم وفاء سياسيي لبنان بتعهداتهم لماكرون

جي بي سي نيوز :- أعربت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن أسفها لعدم تمكن الزعماء السياسيين اللبنانيين من الالتزام بتعهداتهم للرئيس ايمانويل ماكرون حول تشكيل حكومة جديدة سريعاً للبدء بالإصلاحات.

وقال الآليزيه "لم يفت الأوان بعد: يجب على الجميع تحمل مسؤولياتهم والعمل أخيرا لمصلحة لبنان وحدها عبر السماح" لرئيس الوزراء مصطفى أديب "بتشكيل حكومة بمستوى خطورة الوضع".

وتضغط فرنسا على السياسيين المنقسمين لتشكيل حكومة جديدة، من أجل البدء في إصلاح الدولة التي تعاني من تفشي الفساد، غير أنهم تجاوزوا بالفعل مهلة انتهت أمس الثلاثاء اتفقوا عليها مع باريس لتشكيل حكومة جديدة.

وكانت مصادر سياسية كشفت أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوعز إلى الجهات المعنية بتأليف اللبنانية بأن لديه رغبة لتمديد المهلة التي حددها سابقا لتشكيلها.

وقالت المصادر لـ"الشرق الأوسط"، إن ماكرون أبلغ المسؤولين بأن تمديدها حتى غد الخميس، سيفسح المجال لتهيئة ظروف تأليف الحكومة. ولفتت المصادر إلى أن الاتصالات الفرنسية لم تتوقف مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب.

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جي بي سي نيوز

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