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سفارة المملكة بالفلبين تستقبل تأشيرات العمل اعتباراً من 21 سبتمبر

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سفارة المملكة بالفلبين تستقبل تأشيرات العمل اعتباراً من 21 سبتمبر سفارة المملكة بالفلبين تستقبل تأشيرات العمل اعتباراً من 21 سبتمبر
أكّدت أنه لا دخول إلى دون فحص من قِبل المراكز المعتمدة

سفارة المملكة بالفلبين تستقبل تأشيرات العمل اعتباراً من 21 سبتمبر

أعلنت السفارة السعودية بالفلبين، أنه بناءً على التوجيهات، ستبدأ السفارة باستقبال طلبات تأشيرات العمل اعتباراً من الإثنين 21 سبتمبر 2020م، عبر مكاتب تصدير العمالة فقط.

وحذّرت من التعامل مع الحسابات المجهولة في شبكات التواصل أو الأفراد فيما يتعلق بالاستقدام بحيث يجب أن يكون من خلال مكاتب الاستقدام المعتمدة في المملكة لكيلا يتعرضوا للنصب والاحتيال وتكبُّد الخسائر.

ونشرت السفارة، عبر حسابها بـ"تويتر"، المراكز المعتمدة لفحص فيروس كوفيد-19 قبل المغادرة، ونصحت بمراجعة موقع وزارة الصحة الفلبينية لمتابعة المستجدات وتحديثات مراكز الفحص.

وقالت السفارة: مَن لديهم تأشيرات خروج وعودة منتهية الصلاحية وزيارة وإقامة وبناءً على التعليمات من الجهات المختصة في المملكة عليهم مراجعة مركز خدمة التأشيرات السعودية (TASHEEL - VFS) المعتمد من وزارة الخارجية اعتباراً من يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020م لغرض إنهاء الإجراءات وتسديد الرسوم، ومن ثم يقوم المركز بإحضار الجوازات إلى السفارة لمنح التأشيرات المطلوبة خلال يوم عمل واحد وعناوينهم في الفلبين.

وأضافت: مَن لديهم تأشيرات خروج وعودة سارية المفعول عليهم التواصل مع شركات الطيران ومن ثم إجراء فحص والموضح في الفقرة رقم (4)، ولن يسمح لأي شخص بدخول أراضي المملكة ممّن لديهم تأشيرات عمل أو إقامة أو زيارة أو خروج وعودة إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا بناءً على تحليل من جهة موثوقة ومعتمدة من قِبل الجهات المختصة في الفلبين، على ألا يتجاوز موعد إجراء التحليل 48 ساعة قبل الوصول إلى المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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