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مقاضاة "فيس بوك" و"إنستغرام" بتهمة التجسس على كاميرات المستخدمين

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مقاضاة "فيس بوك" و"إنستغرام" بتهمة التجسس على كاميرات المستخدمين مقاضاة "فيس بوك" و"إنستغرام" بتهمة التجسس على كاميرات المستخدمين
لاستخدام بياناتها في الحملات الإعلانية.. والشركة تنفي: خطأ وسيتم تصحيحه

مقاضاة

تنظر محكمة سان فرانسيسكو الأمريكية في قضية ضد تطبيق "إنستغرام" والشركة المالكة " فيس بوك" بتهمة التجسس على مستخدمي التطبيق من خلال الاستخدام غير المصرح به لكاميرات هواتفهم.

وذكرت تقارير أمريكية أن الدعوى تشير إلى أن التطبيق يصل إلى كاميرات الهواتف الجوال لمستخدمي تطبيق "إنستغرام" لجمع بيانات خاصة بطريقة غير مصرحة بها لاستغلالها بعد ذلك في الإعلانات لتحقيق أرباح قيّمة، فيما نفت الشركة التهمة، مشيرة إلى أنه حدث خطأ وسيتم العمل على تصحيحه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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