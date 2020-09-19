أخبار عاجلة

ملعب ONTime - طارق سليمان :" احمد عادل عبد المنعم سيتواجد قريبا في المشاركة مع المقاصة -
ملعب ONTime - طارق سليمان : عصام صلاح حارس أف سي مصر مميز بس محتاج يخس شويه -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي عن فيلم على جنب ياسطى: عبد الرحيم كمال عمل سيناريو شيك وحلو بشكل -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي يختار أهم مشهد له في مسلسل أبو ضحكة جنان وليه المشهد ده أثر فيه -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي وعلاقته بالدكتور النفسي وكواليس فيلم "حب البنات" -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي يحكي تفاصيل تجربة "أبو ضحكة جنان" وتجسيده لشخصية الراحل إسماعيل يس -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي في 2003 خدت 3 ضربات ورا بعض وانا مؤمن بـ قضاء ربنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. سوريا
  4. جي بي سي نيوز

: ناقشت تصفية الرئيس السوري مع وزير الدفاع السابق ماتيس لكنه رفض الفكرة

Print
ترامب: ناقشت تصفية الرئيس السوري مع وزير الدفاع السابق ماتيس لكنه رفض الفكرة : ناقشت تصفية الرئيس السوري مع وزير الدفاع السابق ماتيس لكنه رفض الفكرة

جي بي سي نيوز :- كشف الرئيس الأمريكي دونالد ، اليوم الثلاثاء في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أنه ناقش تصفية الرئيس السوري بشار الأسد مع وزير الدفاع السابق ماتيس لكنه لم يرد فعل ذلك.

وقال ترامب أيضا إنه "كانت لديه فرصة لاغتيال الرئيس السوري بشار الأسد، لكن وزير الدفاع آنذاك ماتيس كان ضد ذلك".

ولفتت القناة عبر موقعها إلى أن الرئيس الأمريكي كان يشير على الأرجح إلى المناقشات التي تم الحديث عنها سابقا حول الرد على هجوم كيميائي مفترض في عام 2017.

ويستضيف الرئيس الأمريكي في وقت لاحق اليوم في البيت الأبيض وفودا من الإمارات والبحرين وإسرائيل، للتوقيع على اتفاقات سلام.

وقال ترامب في هذا السياق، إن كل من يدعم الفلسطينيين بالمال سيوقع اتفاقات تطبيع مع إسرائيل.

المصدر: فوكس نيوز

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الريسين سلاح استهداف رؤساء أمريكا.. ترامب ليس الأول

الريسين سلاح استهداف رؤساء أمريكا.. ترامب ليس الأول

بين رغبة ترامب ورفض معارضيه.. ماذا يعني استمرار "العقوبات الأمريكية" على إيران؟

بين رغبة ترامب ورفض معارضيه.. ماذا يعني استمرار "العقوبات الأمريكية" على إيران؟

اغتيال بـ"رأس دبوس".. تفاصيل محاولة "تسميم ترامب"

اغتيال بـ"رأس دبوس".. تفاصيل محاولة "تسميم ترامب"

صفقة اللحظات الأخيرة... "ترامب" يبارك اتفاق تيك توك وتبدد مخاوف "الأمن القومي"

صفقة اللحظات الأخيرة... "ترامب" يبارك اتفاق تيك توك وتبدد مخاوف "الأمن القومي"

شبكة عيون الإخبارية