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المملكة تدعم الأمم المتحدة بمبلغ 100 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة الأممية لمكافحة "كورونا"

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المملكة تدعم الأمم المتحدة بمبلغ 100 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة الأممية لمكافحة "كورونا" المملكة تدعم الأمم المتحدة بمبلغ 100 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة الأممية لمكافحة "كورونا"
أعلنه "المعلمي" في لقاء افتراضي مع "غوتيريش"

المملكة تدعم الأمم المتحدة بمبلغ 100 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة الأممية لمكافحة 

أعلن مندوب المملكة العربية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ مساء أمس، دعم المملكة العربية السعودية خطة الاستجابة الأممية لمكافحة جائحة "كورونا" بمبلغ 100 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية، وعدداً من المشاريع التي تدعمها منظمات الأمم المتحدة المختلفة ووكالاتها، وذلك خلال لقاءٍ افتراضي لمراسم تسليم افتراضية جمعت "المعلمي"؛ والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأكد السفير المعلمي؛ أن هذا الدعم يأتي ضمن جهود المملكة العربية السعودية الدولية في دعم الاستجابة لمكافحة فيروس "كورونا"، وإدراكاً منها بأهمية التعاون والتضامن والعمل الجماعي والدولي لتعزيز استجابة عالمية شفافة وقوية ومنسقة وواسعة النطاق.

ولفت "المعلمي"؛ النظر إلى اضطلاع المملكة بالدور المنوط بها تجاه التعددية والعمل الجماعي والدولي في سبيل مواجهة جائحة كوفيد-19، مؤكداً أن المملكة من أوائل الدول التي عملت على مد يد العون والتنسيق مع الدول المتضررة من هذه الجائحة.

وأشار "المعلمي"؛ إلى أن المملكة تعمل على كل ما من شأنه تمكين الأمم المتحدة من قيادة عمل دولي لتكثيف الجهود العالمية لمكافحة "كورونا"، وتعزيز الدعم للدول النامية والمناطق الأكثر ضعفاً في مواجهة هذه الجائحة، ولمحاربة الأوبئة بشكل عام، ومساعدة اللاجئين، ورفع مستويات المعيشة بين الفئات الأكثر فقراً في العالم، وتنمية الاقتصادات الهشة، والتوسط لإنهاء الصراعات، وبناء علاقات أكثر انسجاماً بين الأمم.

من جانبه، قدّم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد -حفظهما الله- على دعم المملكة السخي والمتواصل للمنظمة، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية عملت بالشراكة مع الأمم المتحدة على دعم الأمن والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم، وخاصة دعم الأمن والاستقرار في اليمن.

حضر مراسم التسليم الافتراضية نائب مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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