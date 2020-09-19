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"الحصيني" يبشّر بالهطولات: اليوم وليلة الغد وهذه خريطة الأمطار

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"الحصيني" يبشّر بالهطولات: اليوم وليلة الغد وهذه خريطة الأمطار "الحصيني" يبشّر بالهطولات: اليوم وليلة الغد وهذه خريطة الأمطار
قال متوقعاً: متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أن تشهد أجواء السبت وليلة الغد، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة.

وقال مفصلاً: متوقع أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من: الباحة وعسير وجازان، خاصة المرتفعات والسفوح الغربية منها، وجنوب مكة المكرّمة، وأجزاء من اليمن، ولعل الواقع أفضل "والله أعلم".

وتابع الحصيني؛ عبر تويتر: توقعات السبت 1442/2/2هـ، رياح متوسطة على شمال الشرقية وجنوبها والقصيم ونجران وجنوب حائل وأجزاءٍ من الساحل الغربي "جنوب جدة وجازان وشماله"‘ إلا أن يصرفها الله، الرياح على الخليج من شمالية لشرقية وجنوبية في جنوبه البحر الأحمر من شمالية غربية لشمالية وارتفاع الرطوبة على الساحلين.

وحول درجات الحرارة التي سُجلت فجر السبت، قال: درجات الحرارة المسجلة، فجر اليوم السبت، من معتدلة لتميل للبرودة على مدن المملكة أقل درجة حرارة في أبها 15°C، وأعلى حرارة في جازان 32°C، مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة سجّلتا 29°C والرياض 28°C.

الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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