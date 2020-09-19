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الأول من نوعه.. تطوير اختبار "غرغرة" لكشف الإصابة بـ"كورونا"

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الأول من نوعه.. تطوير اختبار "غرغرة" لكشف الإصابة بـ"كورونا" الأول من نوعه.. تطوير اختبار "غرغرة" لكشف الإصابة بـ"كورونا"
في كندا وتزامنًا مع بداية العودة للمدارس وبديلًا عن المسحات المؤلمة

الأول من نوعه.. تطوير اختبار

أطلقت مقاطعة كولومبيا البريطانية، في كندا، طريقة غرغرة جديدة للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و19 عامًا، لاكتشاف الإصابة بكورونا، بديلًا عن المسحات المزعجة التي تؤخذ من الأنف، واختبارات كوفيد-19 الأخرى غير المريحة.

وقالت مسؤولة الصحة الإقليمية في كولومبيا البريطانية، الدكتورة بوني هنري، في مؤتمر صحفي: "إنها الأولى من نوعها حول العالم".

وقال مركز كولومبيا البريطانية للسيطرة على الأمراض: إن الاختبار الجديد للكشف عن الإصابة بـفيروس كورونا الجديد، المسبب لوباء كوفيد-19، دقيق تمامًا مثل الاختبارات باستخدام مسحة الأنف، ولكنه أسهل بكثير بالنسبة للأطفال، بحسب ما ذكرت "سي إن إن" الأميركية.

وأوضحت هنري "هذه غرغرة بمحلول ملحي جديد؛ حيث تضيف القليل من المحلول الملحي العادي لذلك المعقم في فمك وتحركه قليلًا ثم تبصقه في أنبوب صغير، وهذه طريقة أسهل لجمعها بالنسبة للشباب وصغار السن".

من ناحيتهم أوضح مسؤولو الصحة العامة في كولومبيا البريطانية أنهم قاموا بمقارنة نتائج هذا النوع من الاختبارات لدى كلٍّ من الأطفال والبالغين ووجدوا أن معدل اكتشاف كوفيد-19 كان مشابهًا للغاية لمسحة الأنف.

وسوف تمنح كولومبيا البريطانية الأطفال الأولوية للاختبار الجديد، لكنها تأمل في توسيع نطاقها ليشمل البالغين في الأسابيع المقبلة.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" فإنه في حين لا يزال يتعين أخذ العينة إلى المختبر لمعالجتها واستخراج النتائج، فإنه لا يلزم إجراء الاختبار بواسطة أخصائي رعاية صحية.

مع التحاق غالبية الطلاب في كندا حاليًّا بالمدرسة شخصيًّا، يزداد الطلب على اختبار كوفيد-19؛ حيث شهدت كندا مضاعفة الحالات اليومية الجديدة في الشهر الماضي. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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