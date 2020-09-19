هل تفرض ضريبة القيمة المضافة على السيارة المستوردة للاستخدام الشخصي؟.. "الجمارك" تجيب

★ ★ ★ ★ ★

أكّدت الجمارك السعودية أن استيراد السيارات المستعملة للاستخدام الشخصي تفرض عليها ضريبة القيمة المضافة.

وقالت "الجمارك"، على حسابها الرسمي في تويتر، رداً على سؤال حول استيراد سيارة مستعملة للاستخدم الشخصي، "إنه يتم احتساب الرسوم الجمركية 5% من قيمة المركبة، وتحتسب ضريبة القيمة المضافة 15% على إجمالي قيمة المركبة مع الرسوم الجمركية".

يُشار إلى أنه يسمح باستيراد المركبات بشرط ألا يتجاوز موديلها خمس سنوات فيما يخص السيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف (3.5 طن وأقل) وعشر سنوات لشاحنات النقل الثقيل (أكثر من 3.5 طن) ويتم احتسابها تنازلياً باستثناء السنة الحالية، كما يُسمح باستيراد السيارات الأثرية التي تجاوز عمرها 30 سنة.