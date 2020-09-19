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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة ومكة

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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة ومكة "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة ومكة
تنشط الرياح السطحية على أجزاءٍ من شرق المملكة ووسطها

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، فيما تنشط الرياح السطحية على أجزاءٍ من شرق المملكة ووسطها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14 - 34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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