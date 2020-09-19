نائبة المؤتمر في السويس تقدم استقالتها من الحزب

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مصراوي Masrawy

السويس – حسام الدين

تقدمت النائبة نانسي نصير عضو مجلس النواب استقالتها من حزب المؤتمر، ورجعت ذلك إلى افتقاد الحزب لوجود استراتيجية ملموسة أو تشريع يستطيع نواب الحزب العمل من خلالها.

وقالت نائبة السويس في بيان لها اليوم السبت، إنها عقب انضمامها إلى حزب المؤتمر في أواخر عام 2015 كانت ملتزمة بالدستور والقانون والمبادئ والأصول طوال فترة تمثيلها للحزب بمجلس النواب مع التزامها الحزبي التام.

وأضافت نانسي نصير أنها بذلت قصارى جهدها لبحث وحل مشكلات العاملين بالخارج عامةً وأهل السويس خاصةً وغيرها من القضايا العامة سواء خلال جلسات المجلس أو بالتواصل مع القيادات التنفيذية، لافتة إنها قدمت تمثيل مشرف وقوي للحزب.

وتابعت نائبة السويس قائلة "لكن يؤسفني ما لمسته من سوء إدارة للموقف وعدم التواصل وانعدام الشفافية مع عدم وجود استراتيجية ملموسة أو خطة واضحة للحزب سياسياً او تشريعياً يستطيع نواب الحزب العمل من خلالها"

وذكرت أنها كانت تعمل منفردة دون أي دعم أو مساندة من الحزب بأي شكل من الاشكال، ولذلك وبعد انقضاء دور التشريعي الخامس وانتهاء التزامها الحزبي، قررت الاستقالة مع كامل تقديرها لقيادات الحزب والربان عمر صميدة رئيس الحزب.