التهاب الرئة يلزم الشاعر "العصيمي" السرير الأبيض بالطائف

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يرقد الشاعر المعروف مستور العصيمي (92 عامًا) في مستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف؛ وذلك بعد تدهور حالته، وإصابته بالتهاب رئوي حاد؛ استدعى منع الزيارة عنه.

وابتهل محبو الشاعر عبر وسم "#مستور_العصيمي" بالدعاء له، والتضرع إلى الله أن يشفيه، ويمده بالصحة والسلامة بعد خدمته الأدب والشعر أكثر من ستة عقود.

وقال منصور العصيمي، ابن شقيق الشاعر مستور العصيمي، في تصريح إلى "سبق": "لا نقول إلا كما قال عليه الصلاة السلام في الضراء: (الحمد لله على كل حال). أُدخل الشاعر مستور في مستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف بعد تدهور حالته الصحية قبل 4 أيام، ومُنعت عنه الزيارة؛ فحالته تستدعي العزل التام لإصابته بالتهاب رئوي حاد بسبب مياه داخل الرئة، إضافة إلى أنه يخضع لجلسات غسل كلى قبل عام ونصف العام".

وُلد الشاعر العصيمي في وادي بسل عام 1347 هـ - 1928م، وبدأ نظم الشعر عام 1370هـ. ويعتبر من أقدم شعراء المحاورة في الخليج والسعودية، ولاقى كبار الشعراء، مثل مطلق الثبيتي وصياف الحربي وجار الله السواط وشلويح المطيري وعبد الله المسعودي ومحمد الجبرتي ومعيض العجي ورشيد الزلامي ومحمد بن جرشان، رحم الله من مات منهم، وحفظ من بقي منهم.

وللعصيمي قصيدة كتابية واحدة فقط، وأيضًا له الكثير من مواجهات "القلطة" مع كبار الشعراء كمطلق الثبيتي وصياف الحربي وعبد الله المسعودي ومحمد الجبرتي وشليويح المطيري ومعيض العجي ورشيد الزلامي وجار الله السواط وسعد البقمي (المعنى) وخلف بن هذال العتيبي ومحمد بن جرشان البقمي، وغيرهم.