"صحة عسير" تقيم فعاليات اليوم العالمي لسلامة المرضى في ظل الإجراءات الاحترازية

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كرمت العديد من الممارسين الصحيين والأقسام الريادية بمستشفيات المنطقة

أقامت المنشآت الصحية التابعة للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، من خلال المستشفيات والقطاعات الصحية فعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى والموافق ١٧ سبتمبر ٢٠٢٠م، تحت شعار (سلامة الممارس الصحي أولوية لسلامة المرضى) في ظل إجراءات احترازية ووقائية توائمت مع شعار وأهداف هذه الفعالية العالمية.

وتفصيلاً، جاء ذلك بإشراف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري وتعاون فرق العمل من إدارة الجودة وإدارة التواصل والعلاقات والتوعية.

ومن جهته، بين مدير إدارة الجودة وسلامة المرضى بصحة عسير محمد بن عوض الشهري، أن الفعاليات التي أقيمت امتازت بالتنوع وتضمنت محاضرات علمية، كما تم توظيف شاشات العرض والعديد من القنوات الإلكترونية الأخرى.

وشارك عدد من مديري المستشفيات والقطاعات الصحية في هذه الفعالية ورعايتها حضورياً بمنشآتهم والتي تم على هامشها تكريم العديد من الممارسين الصحيين والأقسام الريادية على مستوى مستشفيات المنطقة.صحة عسير اليوم العالمي لسلامة المرضى