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طال انتظاره.. الرئيس الأمريكي يعلن توفير لقاح كوفيد-19 خلال 24 ساعة

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طال انتظاره.. الرئيس الأمريكي يعلن توفير لقاح كوفيد-19 خلال 24 ساعة طال انتظاره.. الرئيس الأمريكي يعلن توفير لقاح كوفيد-19 خلال 24 ساعة
سيوفِّر مئات الملايين من الجرعات بصورة شهرية

طال انتظاره.. الرئيس الأمريكي يعلن توفير لقاح كوفيد-19 خلال 24 ساعة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد أن اللقاح المضاد لكوفيد-19 سيكون متوفرًا للطرح خلال 24 ساعة فقط من اعتماده من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض اليوم: إن إدارته نجحت بصناعة أكثر من 100 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19، الذي سيقدَّم قبل نهاية العام الحالي، فيما سيوفر مئات الملايين من الجرعات بصورة شهرية؛ ليحصل المواطنون الأمريكيون كافة على اللقاح.

وأضاف: إن هذا التطور التاريخي الذي أحرزناه في تصنيع لقاح في فترة زمنية قياسية لم يحدث في تاريخ أي دولة؛ إذ إنه منذ شهر يناير الماضي كان آلاف الأطباء الأمريكيين يعملون على مدار الساعة، وأجروا الكثير من التجارب السريرية من أجل ضمان سلامة اللقاح.

وأعلن الرئيس الأمريكي كذلك تخصيص مبلغ 13 مليارًا لدعم إقليم بورتوريكو الذي ضربه الإعصار، مشيرًا إلى أن حزمة الدعم هذه ستخصص من أجل تحسين نظام التعليم، ولصيانة الكثير من محطات الخطوط الكهربائية.الرئيس الأمريكي الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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