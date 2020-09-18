"أدبي الطائف" يحتفي باليوم الوطني 90 بأمسيات شعرية وفعاليات متنوعة

★ ★ ★ ★ ★

"الجعيد" دعا أبناء الوطن للمشاركة والتفاعل مع هذه المناسبة الغالية

أعلن النادي الأدبي الثقافي بالطائف عن إقامة فعاليات متنوعة بمناسبة اليوم الوطني 90 للمملكة العربية السعودية الذي يصادف يوم الأربعاء المقبل.

وفي التفاصيل، أشار رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف عطا الله الجعيد إلى أن جماعة فرقد الإبداعية بالنادي ستنظم أمسية شعرية احتفاءً بهذه المناسبة يشارك فيها عدد من الشعراء والشاعرات من أعضاء الجماعة، ويشارك في الأمسية من الشعراء: ( وفاء سالم الغامدي، عاصم الزهراني، أيسر الجراح، منی البدراني, محمد المدخلي، أميرة الصبياني، عيادة خليل، حمد جويبر ).

وقال إن برنامج الاحتفالية يشرف عليه عضو الجماعة سلطان عبدالله العتيبي ويقدمها كل من: عبدالله الأسمري ومشاعل عبدالله، وسيكون في فريق الإعداد والدعم الفني كل من:( علي بديوي، منی السعيدي، عبدالله العمري، خديجة إبراهيم ،غدير النجار، صفيه صميلي، سامية خرمي، حبيبة أحمد سليمان، أحلام غماري، وفاء العبدالله، حسن الشهري).

وتقام هذه الأمسية افتراضياً على برنامج زووم، كما سيتم إصدار ملحق ثقافي مخصص بمناسبة اليوم الوطني 90 للمملكة العربية السعودية بمجلة فرقد الإبداعية الإلكترونية يشتمل على مشاركات أدبية في حب الوطن ( شعر، نثر، مقالة، خواطر) وكذلك الفنون ( الرسم، الخط، التصميم، الفيديو).

ولفت "الجعيد" إلى أن هناك مناسبة افتراضية أخرى وعبر وسيلة إلكترونية أخرى سيقوم النادي ببث مباشر في حب الوطن عبر صفحة النادي على موقع فيسبوك حيث ستقام أمسية شعرية لكل من الشعراء:

(زاهر عسيري، عايض الثبيتي، مروان المزيني، تهاني الصبيح، والكاتبة مشاعل الجميل) بإدارة الشاعر عاصم الزهراني وتنسيق أمين العصري، وذلك في تمام العاشرة والنصف من مساء الأربعاء المقبل.

ودعا "الجعيد" المهتمين والمهتمات من أبناء هذا الوطن الغالي للمشاركة والتفاعل مع هذه المناسبة الغالية.

اليوم الوطني أدبي الطائف