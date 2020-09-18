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الصحة تخاطب هيئاتها ومراكزها لتطبيق زيادة بدل المهن الطبية

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الصحة تخاطب هيئاتها ومراكزها لتطبيق زيادة بدل المهن الطبية الصحة تخاطب هيئاتها ومراكزها لتطبيق زيادة بدل المهن الطبية

مصراوي Masrawy

08:25 م الجمعة 18 سبتمبر 2020

كتب - أحمد جمعة:

خاطبت وزارة الصحة والسكان، الهيئات والجهات والمراكز التابعة لها، لتطبيق الزيادة في بدل المهن الطبية للأطقم الطبية، اعتبارًا من 6 سبتمبر الجاري.

يأتي ذلك بعد نشر القانون رقم 184 لسنة 2020 في الجريدة الرسمية، والذي يختص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة صادرة بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وكذلك مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية وإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

ووجه الدكتور وائل الساعي مساعد الوزيرة للشئون المالية والإدارية، باتخاذ ما يلزم نحو العمل بأحكام القانون اعتبارا من 6 سبتمبر، وهو اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

ووفقًا للقانون المؤلف من 18 مادة، تنص المادة الأولى على: استبدال نص المادة (17) من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 في شأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، لصرف بدل المهن الطبية شهريًا إلى الفئات المستحقة المنصوص عليها بزيادة قيمتها وفقًا للشرائح الآتية:

- 1225 جنيهًا للأطباء البشريين.

- 875 جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي.

- 790 جنيها لأخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفزيقيين.

- 700 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

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