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"سباق الخيل" يقيم حفل سباقه الـ13.. ضمن موسم المصيف بالطائف

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وسط اتخاذ إدارة النادي جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية

أقام نادي سباقات الخيل عصر اليوم حفل سباقه الثالث عشر ضمن فعاليات سباق الخيل للمصيف لهذا العام 1442هـ، بميدان الملك خالد بالحوية بمحافظة الطائف، وسط اتخاذ إدارة النادي جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأوضح المدير العام لنادي سباقات الخيل عادل المزروع، أن سباق يوم الجمعة تكون من سبعة أشواط: الأول للخيل المبتدئة إنتاج إنتاج سنتين لم تربح ومسافته 1200 متر، المركز الأول يروم العلا ليسلم سعد الأحمدي، ونال المركز الثاني أم خمس لسالم السالم، وحل في المركز الثالث متبصرة لحسين الشريف، وحقق المركز الرابع ردة لعبد الله سعود الفراج، وحاز المركز الخامس جماح نجد لعبد الله البعير.

وجاءت نتائج الجزء الثاني كما يلي: المركز الأول شنص لإسطبل شموخ العز، وحل في المركز الثاني هازال لعبد الله نصيب الأخضر، ونال المركز الثالث أميرة موضي لرفاعي صنت الغريبان، ونال المركز الرابع هايب لبدر عبد الله الغرير، وحقق المركز الخامس الأكاديمية لماجد عبد الله العتيبي.

وفي الشوط الثاني للأفراس المبتدئة ربحت 1 فوز إنتاج أربع سنوات فأكثر ومسافته 1650 متراً، والشوط الثالث للخيل المستورد جميع الدرجات ثلاث سنوات فأكثر ومسافته 1650 مترًا، فيما حدد الشوط الرابع للفرس المستورد ثلاث سنوات فأكثر ومسافته 1650 متراً، والشوط الخامس إنتاج السعودية للخيل المبتدئة لم تربح إنتاج ثلاث سنوات ومسافته 1650 متراً، والشوط السادس للخيل المبتدئة من صفر - 75 جميع الدرجات هايندكاب ومسافته 1650 متراً، والشوط السابع إنتاج السعودية وربحت من 1 - 2 فوز إنتاج أربع سنوات فأكثر.

سباقات الخيل السعودية الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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