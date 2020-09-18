الوحدة يواجه النور والخليج يلتقي مضر.. في إياب نصف نهائي كرة اليد

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في بطولة كأس الأمير سلطان بن فهد

تنطلق غداً مباراتا الإياب للدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد بنسختها الثانية والأربعين للموسم الرياضي 2019-2020م، وذلك بعد توقف ما تبقى من المسابقة لأكثر من خمسة أشهر بسبب جائحة كورونا.

في المباراة الأولى يواجه الوحدة فريق النور عند تمام الساعة 3:15 عصرًا على صالة الشرائع بمكة المكرمة، وذلك بعدما تمكن الوحدة من كسب مباراة الذهاب بنتيجة (24-29).

وفي اللقاء الآخر يلتقي الخليج مع مضر عند تمام الساعة 4:00 عصراً على صالة نادي النهضة بالدمام، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز مضر بنتيجة (25-24).

يذكر أن الفائز بنتيجة المباراتين يتأهل مباشرة للمباراة النهائية للبطولة، والمقرر إقامتها في الخامس والعشرين في شهر سبتمبر الحالي.

