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تونس.. سفير يهنئ وزيري الداخلية والصحة بمناسبة تعيينهما

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تونس.. سفير السعودية يهنئ وزيري الداخلية والصحة بمناسبة تعيينهما تونس.. سفير يهنئ وزيري الداخلية والصحة بمناسبة تعيينهما
استعرض معهما العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيرها

تونس.. سفير السعودية يهنئ وزيري الداخلية والصحة بمناسبة تعيينهما

التقى وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، اليوم، بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي؛ حيث قدم "العلي" للوزير التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرًا للداخلية، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعمها وتعزيزها.
كما التقى وزير الصحة التونسي الدكتور فوزي مهدي، اليوم، بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، حيث قدم "العلي" للوزير التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرًا للصحة، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعمها وتعزيزها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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