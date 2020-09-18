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جنبلاط: المبادرة الفرنسية هي آخر فرصة لإنقاذ لبنان

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جنبلاط: المبادرة الفرنسية هي آخر فرصة لإنقاذ لبنان جنبلاط: المبادرة الفرنسية هي آخر فرصة لإنقاذ لبنان

جي بي سي نيوز:- قال الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط، الأربعاء، إن البعض لا يفهم على ما يبدو أن الجهود التي تقودها فرنسا لإخراج لبنان من الأزمة هي الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلاد.

وكتب جنبلاط على حسابه في تويتر: "يبدو أن البعض لم يفهم أو لا يريد أن يفهم أن المبادرة الفرنسية هي آخر فرصة لإنقاذ لبنان ومنع زواله، كما قال وزير خارجيتها بكل وضوح" ، بحسب "سكاي نيوز" .

وأضاف: "عاد كبار الفرقاء إلى لعبة المحاصصة مع إدخال أعراف جديدة من دون الاتصال بأحد، يقودها هواة جدد على الساحة".

وحذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في أواخر أغسطس الماضي، من خطر "الزوال" الذي يتهدد لبنان، وذلك عقب انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي.

قال لودريان في حديث إلى إذاعة "آر تي إل" في 27 أغسطس، إن "الخطر اليوم هو اختفاء لبنان"، داعيا إلى الإسراع في اعتماد إصلاحات وتشكيل حكومة.

وزار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبنان، في الأول من سبتمبر الجاري، في ثاني زيارة له إلى هذا البلد، منذ الانفجار الذي هز مرفأ بيروت، وأدى إلى مقتل العشرات وإصابة المئات وتشريد الآلاف.

ووصل ماكرون إلى لبنان عشية يوم حافل خصّصه لـ"متابعة المساعدة لإعادة الإعمار" وللبحث في المسائل السياسية، في وقت يتعين تشكيل حكومة جديدة في لبنان.

وكان ماكرون أول مسؤول أجنبي يزور بيروت في السادس من أغسطس الماضي، أي بعد يومين من الانفجار الضخم في مرفأ العاصمة اللبنانية.

جي بي سي نيوز

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