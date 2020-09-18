بأسرع توقيت.. "معتز" يتصدر منافسات اللقايا في ثاني أيام "حائل للهجن"

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فعاليات تشمل 20 رمـزًا و26 شـوطًا مفتوحًا و66 عامًا وشوطين للماراثون

تَصَدّر "معتز" اليوم الثاني من منافسات سباق حائل للهجن في فئة اللقايا بأسرع توقيت زمني؛ حيث قطع القعود "معتز" لمالكه مهدي العرجاني مسافة 4 كيلو متر بتوقيت 6:6 دقائق؛ فيما شهدت منافسات اليوم انطلاق 30 شوطًا على فترتين صباحية ومسائية.

وكان اليوم الثاني لسباق حائل للهجن الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن ويقام على مدار 6 أيام من 17 سبتمبر وحتى 22 سبتمبر، بواقع 20 رمزًا و26 شوطًا مفتوحًا و66 شوطًا عامًّا وشوطين للماراثون.

وجاءت نتائج منافسات الفترة الصباحية ليوم اللقايا في ‫سباق حائل للهجن كالتالي:

الشوط الأول

جذايب للمالك عبدالرحمن الشمري

الشوط الثاني

نواف للمالك بشير الشمري

الشوط الثالث

الفايزة للمالك نواف أبو ساق

الشوط الرابع

معتز للمالك مهدي العرجاني

الشوط الخامس

الشيهانية للمالك سعد الدوسري

الشوط السادس

الحذر للمالك عبدالهادي المري

الشوط السابع

جمانه للمالك عوض آل رزق

الشوط الثامن

أدهم للمالك عبدالله اليامي

الشوط التاسع

سجيه للمالك فهيد المري

الشوط العاشر

مبلش للمالك صقر السهلي

الشوط الحادي عشر

سيافه للمالك حمد المري

الشوط الثاني عشر

ذيب للمالك عيد العطوي

الشوط الثالث عشر

نجوم للمالك عبدالله الشمري

الشوط الرابع عشر

مبلش للمالك رشيد الحربي

الشوط الخامس عشر

تكريم للمالك عبدالعزيز السهلي

الشوط السادس عشر

هتاش للمالك سعد الدوسري

الشوط السابع عشر

الشياهنية للمالك سعد الدوسري

الشوط الثامن عشر

غزيلان للمالك حشر الهاجري

الشوط التاسع عشر

الفايزة للمالك حشر الهاجري

الشوط العشرون

رعد للمالك طالب المري

بينما جاءت نتائج أشواط الرموز والمفتوح في الفترة المسائية كالتالي:

الشوط الأول

إنجاز للمالك مفلح البلوي

الشوط الثاني

الصداوي حمد المري

الشوط الثالث

عتاب للمالك سلطان المغيري

الشوط الرابع

بلقور للمالك فهيد المري

الشوط الخامس

محبة للمالك ماطر العصيمي

الشوط السادس

سلطان للمالك عبدالله الجهني

الشوط السابع

لطامة للمالك محمد المري

الشوط الثامن

سحاب للمالك محمد البلوي

الشوط التاسع

لواهيب للمالك جابر المري

الشوط العاشر

مبلش للمالك شافي العجمي