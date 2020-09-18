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العراق يسجل 4305 إصابات جديدة بكورونا

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العراق يسجل 4305 إصابات جديدة بكورونا العراق يسجل 4305 إصابات جديدة بكورونا
9 وفيات في باكستان ترفع الحصيلة لـ6408

العراق يسجل 4305 إصابات جديدة بكورونا

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 4305 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشّي الوباء في البلاد إلى 311690 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان، بتسجيل 76 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 8408 حالات، فيما سجلت 4205 حالات شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 245305 حالات، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 57977 مصابًا؛ منهم 536 مصابًا في العناية المركزة.

من ناحية أخرى سجّلت باكستان خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، تسع وفيات، و752 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 304386 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6408 وفيات، وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 291683 حالة، في حين توجد 6295 حالة نشطة.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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