شاهد "ملف إنجليزي".. أول مسرحية سعودية في الجائحة "مونودراما"

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قدّمتها "فنون الطائف" وتدور أحداثها عن صراعات الإنسان مع قضاياه اليومية

تحت شعار "نعود بحذر"، وبالتعاون مع فرقة مسرح الطائف، قدّمت لجنة الفنون المسرحية بجمعية الثقافة والفنون، مساء أمس الخميس، عرض مسرحية "ملف إنجليزي" في قاعة فهد ردة الحارثي للفنون بمقر الجمعية؛ وذلك وسط حضور جماهيري محدود؛ تطبيقًا للاشتراطات والبروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة.

وتدور أحداث المسرحية حول هموم الإنسان ومعاناته الشخصية وصراعاته النفسية مع قضاياه اليومية متضمنة روايات لأهم الأحداث التي مرت بها الشخصية خلال حياتها في الجانب المهني والاجتماعي والاقتصادي، وهي من مسرحيات الممثل الواحد "المونودراما"، وتُعَد أول عرض مسرحي يقدم في المسارح السعودية بحضور الجمهور؛ حيث تم إيقاف الفعاليات الفنية حرصًا على سلامة المجتمع منذ بداية انتشار جائحة كورونا المسببة لمرض كوفيد 19.

يُذكر أن المسرحية من تأليف الكاتب فهد ردة الحارثي، وتمثيل وإخراج الفنان مطر الصواط، ونفذ ديكورها الفنان صديق حسن، كما صمم ونفذ إضاءتها الفنان مهند الحارثي، وفي تنفيذ المؤثرات الصوتية الفنان عبدالله دواري، وفي المساندة الفنية الفنان عبدالإله السحيمي، وأشرف فنيًّا على المسرحية الفنان أحمد الأحمري.