غرق شاب بشاطئ حمامات فرعون أثناء محاولته لإنقاذ بعض الأطفال

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لقى شاب مصرعه، غرقًا، صباح اليوم الجمعة، أثناء قيامه بإنقاذ بعض الأطفال من الغرق بشاطئ حمامات فرعون الواقعة في الجزء الجنوبي لمدينة رأس سدر التابعة لمحافظة جنوب سيناء.

وعثرت الأهالي على جثة الشاب الفقيد "خالد علي خليفة" البلغ من العمر 18 عامًا، والمقيم بقرية بالبصارطة التابعة لمركز ومدينة دمياط.

وقال محمد البهنسي، أحد أهالي قرية البصارطة لـ"شبكة عيون الإخبارية"، أن "خالد"، "ذهب في رحلة لحمامات فرعون، اليوم الجمعة، وعند قيامه بإنقاذ بعض الأطفال من الغرق، غرق هو على الرغم من نجاحه في إنقاذ الأطفال".

وأضاف البهنسي أيضا "أن جثة الفقيد توجد الآن في مستشفى رأس سدر بجنوب سيناء".

والجدير بالذكر أن حمامات فرعون هي عيون مياه كبريتية طبيعية في مصر، تقع في الجزء الجنوبي لمدينة رأس سدر التابعة لمحافظة جنوب سيناء، والذي تبعد عن مدينة الطور بحوالي 110 كيلومترات، وتبعد عن العاصمة القاهرة 250 كيلو متر. وهي عبارة عن مجموعة ينابيع تضم 15 عيناً تتدفق منها المياه الساخنة من داخل مغارة بالجبل الموجود بالقرب من الشاطئ على هيئة بركة بقوة 3000 متر مكعب في اليوم الواحد تقريبا وتمتد على الشاطئ بطول 100 متر، بالإضافة إلى أنها ملاصقة لمياه البحر الاحمر.