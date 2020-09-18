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موافقة وزارية لفتح بوابات سد حلي لتصريف 25 مليون م3 في هذا الموعد

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لتلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار.. وأرقام كاشفة للسعة

موافقة وزارية لفتح بوابات سد حلي لتصريف 25 مليون م3 في هذا الموعد

صدرت موافقة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، لفتح بوابات سد وادي حلي في منطقة مكة المكرمة اعتبارًا من 1 ربيع الأول المقبل ولمدة 58 يومًا، لتصريف 25 مليون متر مكعب من مخزون السد، بكمية مياه تبلغ 5 أمتار مكعبة في الثانية؛ بهدف المساهمة في تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار أسفل السد، وذلك بالتنسيق مع إمارة المنطقة والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.

وأوضحت الوزارة أن السعة التخزينية للسد تبلغ 254 مليون متر مكعب، ويبلغ ارتفاعه 57 مترًا، فيما يبلغ طوله عن القمة 384 مترًا، ويبلغ طوله 179 مترًا؛ حيث زود بأربع بوابات للتصريف حسب مناسيب المياه.

وأنشئ سد وادي حلي في عام 1431هـ، ويعتبر من السدود المهمة في جنوب غرب المملكة، بمحافظة القنفذة في منطقة مكة المكرمة، ويعتبر من النوع الخرساني، وخصص لتأمين مياه الشرب؛ حيث أقيم عليه محطة تنقية لإمداد المياه لمدن (مكة المكرمة، القنفذة، الليث، محايل عسير)، بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف متر مكعب يوميًّا، وبإجمالي قدرة تصل إلى 36.5 مليون متر مكعب سنويًّا.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الابتعاد عن مجرى الوادي، والتقيُّد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.

وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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