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"بنيان" تطلق "علّم بالقلم" تستهدف توفير مستلزمات مدرسية

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"بنيان" تطلق "علّم بالقلم" تستهدف توفير مستلزمات مدرسية "بنيان" تطلق "علّم بالقلم" تستهدف توفير مستلزمات مدرسية
مبادرة تنفّذها الجمعية لمؤازرة الدولة في التصدّي لـ"كورونا"

أطلقت جمعية بنيان الخيرية النسائية للإسكان والتنمية، مبادرة "علّم بالقلم"، بهدف توفير المستلزمات المدرسية لمستفيديها "الحقائب المدرسية، أجهزة اللاب توب" وتسليمها لأبنائها الطلبة.

وبمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90، وضعت الجمعية هدفًا يتمثل في الوصول إلى (90) جهاز لاب توب و(90) حقيبة مدرسية لتقوم بتوزيعها.

وعملت الجمعية على عدة مبادرات لمؤازرة جهود الدولة في التصدّي لجائحة "كورونا" وخدمة مستفيديها والمجتمع، من خلال الدعم السخي من قطاعات الدولة، والمتبرعين والداعمين، ومن منطلق مسؤوليتها تجاه المجتمع.جمعية بنيان الخيرية النسائية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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