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الأردن.. إصابة كلب بكورونا قُبيل سفره بالطائرة

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الأردن.. إصابة كلب بكورونا قُبيل سفره بالطائرة الأردن.. إصابة كلب بكورونا قُبيل سفره بالطائرة
لماذا نصحت لجنة الأوبئة بعدم التوسع في فحوصات الحيوانات؟

الأردن.. إصابة كلب بكورونا قُبيل سفره بالطائرة

قللت لجنة الأوبئة الأردنية، الجمعة، من خطورة إصابة الكلاب وبعض الحيوانات بفيروس كورونا المستجد المسبّب لـ"كوفيد-19"، على الإنسان، وذلك بعد تسجيل إصابة كلب بكورونا في الأردن.

وحسب وسائل إعلام أردنية، أعلنت وزارة الصحة أنها تدرس كيفية التعامل مع أول إصابة بفيروس كورونا لكلب يعود لأحد المستثمرين الأجانب في مدينة الحسن الصناعية- شمالي البلاد، كان يعتزم صاحبه ترحيله بالطائرة إلى زوجته.

وقال مصدر في وزارة الصحة لوكالة الأنباء الرسمية "بترا"، إنه تم أخذ عينة من صاحب الكلب وجاره في المنزل بمدينة الرمثا- شمالي البلاد، لكن النتيجة يتوقع أن تظهر اليوم الجمعة.

وأوضح المصدر أن الجهات المعنية بصدد عزل منزل صاحب الكلب عملاً بالبروتوكول الطبي المعتمد مع هذه الحالات.

وقال الناطق باسم اللجنة الوطنية الأردنية للأوبئة في الأردن، نذير عبيدات؛ إن "إصابة الكلاب وبعض الحيوانات بفيروس كورونا لا تعد مصدراً كبيراً وسبباً مهماً في انتقال العدوى إلى الإنسان".

ونقلت "بترا" عن عبيدات؛ قوله إن "إصابة الحيوانات ممكنة وصدرت تقارير بهذا الخصوص سابقاً من بعض الدول".

ونصح عبيدات؛ بعدم القيام بـ"إجراءات فحوصات على نطاق واسع للحيوانات التي تعاني أعراض الأمراض في الجهاز التنفسي، وأنه في حال تم ذلك يكون الفحص وأخذ المسحات التشخيصية من هذه الحيوانات هو مسؤولية الأطباء البيطريين مع التأكيد على ضرورة أخذ احتياطات السلامة والوقاية".

وطالب المسؤول الأردني مالكي الحيوانات الأليفة بغسل اليدين قبل وبعد التعامل معها، وإطعامها وأخذ الحيطة والحذر، واستعمال وسائل الوقاية المختلفة، حسب "سكاي نيوز عربية".فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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