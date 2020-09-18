أخبار عاجلة

ملعب ONTime - طارق سليمان :" احمد عادل عبد المنعم سيتواجد قريبا في المشاركة مع المقاصة -
ملعب ONTime - طارق سليمان : عصام صلاح حارس أف سي مصر مميز بس محتاج يخس شويه -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي عن فيلم على جنب ياسطى: عبد الرحيم كمال عمل سيناريو شيك وحلو بشكل -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي يختار أهم مشهد له في مسلسل أبو ضحكة جنان وليه المشهد ده أثر فيه -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي وعلاقته بالدكتور النفسي وكواليس فيلم "حب البنات" -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي يحكي تفاصيل تجربة "أبو ضحكة جنان" وتجسيده لشخصية الراحل إسماعيل يس -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي في 2003 خدت 3 ضربات ورا بعض وانا مؤمن بـ قضاء ربنا -
ملعب ONTime - عاجل ..فايلر يبلغ بعض اللاعبين الاساسيين بعدم وجودهم في المعسكر بداية مباراة أف سي مصر -
"جمهور التالتة - أحمد عز يحلل مباراة تشيلسي وليفربول.."فابينهو هو سر أنتصار ليفربول -
ملعب ONTime - طارق سليمان : مبروك لكل جماهير النادي يالتتويج ببطولة الدوري العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تنفيذ أول جسر مشاة بمكة على طريق الساحل الدولي "جدة - جازان"

Print
بقيمة أكثر من 18 مليون ريال.. واكتمال 90 % من المشروع حتى الآن

تنفيذ أول جسر مشاة بمكة على طريق الساحل الدولي

نفّذت بلدية الشواق بمحافظة الليث، جسراً للمشاة بمركز حفار، جنوب محافظة الليث (80) كم.

ويعد هذا الجسر هو المشروع الأول بمنطقة مكة المكرمة على الطريق الدولي جدة جازان.

وشهد اليوم تنفيذ أعمال تركيب الهيكل المعدني لجسر المشاة بمركز حفار، حيث تم تنظيم وتحويل السير بوساطة الجهات الأمنية منذ الصباح الباكر.

وقال رئيس بلدية الشواق المهندس عابد بن عويض السلمي: مشروع جسر المشاة بمركز حفار الجاري هو مشروع حيوي يخدم الأهالي في مركز حفار، وبلغت قيمته 1,871,000 ريال، وتم إنجاز 90 % من المشروع حتى الآن، ولا تزال تتبقى أعمال التشطيبات النهائية، ومن المتوقع تسلُّم المشروع نهاية العام الميلادي الجاري.

وأشار "السلمي"؛ إلى أن المشروع يأتي ضمن مشاريع البلدية الجاري تنفيذها.

ويعد هذا المشروع إضافة إلى المشاريع التي تم الانتهاء منها خلال العام الحالي، وسبقه عددٌ من المشاريع من قبيل إنشاء مداخل النطاق بمدخل الشواق ومدخل حفار، إضافة إلى إنشاء مشروع كورنيش حفار.

تنفيذ أول جسر مشاة بمكة على طريق الساحل الدولي

تنفيذ أول جسر مشاة بمكة على طريق الساحل الدولي

تنفيذ أول جسر مشاة بمكة على طريق الساحل الدولي

تنفيذ أول جسر مشاة بمكة على طريق الساحل الدولي

تنفيذ أول جسر مشاة بمكة على طريق الساحل الدولي

محافظة الليث جسر مشاة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
جلسة استماع في الأمم المتحدة تحرج أمير قطر.. والقضية تعذيب "شيخ" وإلقائه في المعتقل

جلسة استماع في الأمم المتحدة تحرج أمير قطر.. والقضية تعذيب "شيخ" وإلقائه في المعتقل

رئيس الحرس الملكي: خادم الحرمين خط بحروف من ذهب اسمه قائدًا فذًّا يعمل بلا كلل من أجل إسعاد شعبه

رئيس الحرس الملكي: خادم الحرمين خط بحروف من ذهب اسمه قائدًا فذًّا يعمل بلا كلل من أجل إسعاد شعبه

جلسة استماع في الأمم المتحدة تحرج أمير قطر.. والقضية تعذيب "شيخ" وإلقائه في المعتقل

جلسة استماع في الأمم المتحدة تحرج أمير قطر.. والقضية تعذيب "شيخ" وإلقائه في المعتقل

رئيس الحرس الملكي: خادم الحرمين خط بحروف من ذهب اسمه قائدًا فذًّا يعمل بلا كلل من أجل إسعاد شعبه

رئيس الحرس الملكي: خادم الحرمين خط بحروف من ذهب اسمه قائدًا فذًّا يعمل بلا كلل من أجل إسعاد شعبه

شبكة عيون الإخبارية