دورات مهنية لتأهيل الشباب لسوق العمل في أسيوط.. تعرف على التفاصيل

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أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن فتح باب التقديم لحضور الدورات التدريبية "التدريب التحويلي" والتي تنظمها مديرية القوى العاملة بالمحافظة بمركز التدريب المهني ببني غالب التابع للمديرية لعام 2020/2021 وذلك للشباب من سن 18 عامًا إلى 45 عامًا (ذكور وإناث).

وذلك للتدريب على حرف (النجارة – صيانة المحمول – تفصيل وخياطة – تبريد وتكييف – صيانة دش – توصيلات كهربائية – أجهزة منزلية – صيانة حاسب آلي).

وأشار محافظ أسيوط، إلى أهمية التدريب التحويلي لإتاحة فرص العمل للشباب والقضاء على البطالة وربط التدريب المهني بسوق العمل.

وأضاف حازم على حسن مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط، أن التدريب التحويلي للشباب يستمر في دورة مدتها 4 أشهر يمنح خلالها المتدرب شهادة معتمدة من مديرية القوى العاملة ويمنح خلالها مبلغ 10 جنيهات عن كل يوم تدريبي تصرف في نهاية كل شهر على أن يمنح المتدرب خلال الدورة "أفرول وأدوات مكتبية"؛ مناشدًا الراغبين في الاشتراك بالدورات التدريبية التقدم إلى مقر مديرية القوى العاملة بمجمع المصالح بالدور الثاني وإحضار الأوراق الآتية (صورة بطاقة الرقم القومي – عدد 3 صورة شخصية – صورة من المؤهل الدراسي – صورة شهادة الميلاد – صورة الموقف من التجنيد للذكور – دوسيه بلاستيك – فيزا بريدية) وذلك حتى اكتمال المجموعات التدريبية والأولوية لأسبقية التقدم ولمزيد من الاستفسارات يرجي الاتصال بالرقم 01009191526.