الصحة العالمية: زيادة "خطيرة" في حالات الإصابة بفيروس كورونا بأوروبا

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300 ألف إصابة جديدة في الأسبوع الماضي فقط

قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد حالات الإصابة الأسبوعية الجديدة بفيروس كورونا في أوروبا تجاوز الأرقام التي سُجلت عندما بلغ الوباء ذروته لأول مرة في مارس.

وأوضح المدير الإقليمي في المنظمة هانز كلوج، أمس الخميس، أنه تم الإبلاغ عن 300 ألف حالة إصابة جديدة في الأسبوع الماضي فقط.

وأضاف "لدينا وضع خطير للغاية يتكشف أمامنا".

وسجلت بعض الدول الأوروبية، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا، أعلى معدلاتها اليومية منذ شهور.

وزادت القدرة على إجراء اختبارات كورونا في جميع أنحاء أوروبا، مما يعني أن تحديد الحالات وتسجيلها بات أكثر سهولة في الوقت الحالي.undefined