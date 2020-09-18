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طقس الجمعة: سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة

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طقس الجمعة: سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة طقس الجمعة: سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة
رياح مثيرة للأتربة على أجزاءٍ من شرق المملكة ووسطها ومكة والمدينة

طقس الجمعة: سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاءٍ من شرق المملكة ووسطها، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 12 - 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف المتر.الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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