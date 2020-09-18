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متى ينتعش الاقتصاد العالمي وماذا تعني سيناريوهات L,U,W,V؟ هنا الإجابات

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متى ينتعش الاقتصاد العالمي وماذا تعني سيناريوهات L,U,W,V؟ هنا الإجابات

توقع 42% من 600 رئيس تنفيذي في جميع أنحاء العالم، أن يُظهر الاقتصاد العالمي تعافياً بطيئاً في نهاية عام 2020، وأن يأخذ شكل U، وهو ما اعتبره اقتصاديون وجهة نظر متفائلة بعض الشيء.

ووفقاً لاستطلاع مركز الأبحاث The Conference Board حول توقعات الرؤساء التنفيذيين للاقتصاد العالمي والذي تراجع وعانى بسبب أزمة كورونا، قال 32% منهم إنهم يتوقعون سيناريو انخفاض حاد في الاقتصاد على شكل L، فيما توقع 16% من الرؤساء التنفيذيين أن يأخذ الاقتصاد العالمي شكل W، وهو ما يعرف بالركود المزدوج، بينما أشار 11% منهم بأن الاقتصاد سيأخذ حرف V.

ويشير شكل التعافي الاقتصادي L إلى انخفاض حاد في الاقتصاد تتبعه فترة انتعاش بطيئة وغالباً ما يتخللها بطالة، وتستغرق عدة سنوات للتعويض عن المستويات السابقة، بينما يعني الشكل U أن الاقتصاد يصاب بهبوط تدريجي في النشاط لبضعة أرباع وحتى عامين قبل أن يشهد ارتفاعاً صحياً ويعود وينتعش إلى المستويات السابقة.

بينما يُعرف الشكل W بـ"الركود المزدوج" (double-dip recession)، وهو السيناريو الذي يشير إلى وقوع الاقتصاد في حالة ركود ثم التعافي، ثم يعود إلى الركود قبل أن يتعافى مجدداً بشكل كامل، وأخيراً يمثل الشكل V تراجعاً اقتصادياً حاداً يتبعه فترة انتعاش قوي، ويعود إلى ذروته السابقة في أقل من عام.

الجديد الاقتصاد العالمي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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