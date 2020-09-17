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ننشر صور 5 أشخاص ضحايا "زفة الموت" في الشرقية

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ننشر صور 5 أشخاص ضحايا "زفة الموت" في الشرقية ننشر صور 5 أشخاص ضحايا "زفة الموت" في الشرقية

مصراوي Masrawy

11:39 م الخميس 17 سبتمبر 2020

الشرقية – فاطمة الديب:

خيم الحزن على أهالي مركز ومدينة ههيا بالشرقية؛ بعد مصرع شقيقين وزوجتيهما وطفل أحدهما في حادث تصادم أثناء حضور الاحتفال بزفاف بالقرب من قرية "العدوة" دائرة المركز.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين عدة سيارات أمام مدخل قرية "العدوة" بطريق "الزقازيق – أبو كبير" بدائرة مركز شرطة ههيا، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص، بينهم شقيقين وزوجتيهما وطفل أحدهما، وإصابة 3 آخرين بكدمات في أنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين من التحريات الأولية وأقوال شهود العيان، وقوع الحادث أثناء الاحتفال بحفل زفاف وتصادم عدة سيارات في "زفة الموت" ما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين جرى نقلهم إلى مستشفى "ههيا" المركزي.

بالعرض عليها، صرحت نيابة ههيا العامة، بإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، بدفن جثامين الضحايا.

ضحايا زفة الموت

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