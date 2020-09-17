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"مرور جدة" يضبط قائدي 3 شاحنات عكسوا الاتجاه ويحيلهم للهيئة المرورية

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تجاوباً مع بلاغ مواطن وثَّق مخالفتهم

ألقى "مرور جدة" أمس الخميس، القبض على قائدي ثلاث شاحنات، قاموا بعكس اتجاه السير على أحد الطرق الرئيسة بالمحافظة، وتمت إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وتفصيلاً، تجاوب المرور مع شكوى وبلاغ مواطن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بعد أن رصد المُبلغ ثلاث شاحنات يعكس قائدوها الاتجاه في أحد الشوارع بجدة، في وقت واحد؛ مما يعرض الآخرين للخطر جراء هذا التصرف المتهور.

وذكر المرور عبر حسابه بموقع "تويتر" أنه تم القبض على قائدي المركبات الثلاث، وإحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

مرور جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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