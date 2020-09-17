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للمرة الثانية.. محافظ القليوبية يقرر تخفيض سعر متر التصالح في مخالفات البناء

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للمرة الثانية.. محافظ القليوبية يقرر تخفيض سعر متر التصالح في مخالفات البناء للمرة الثانية.. محافظ القليوبية يقرر تخفيض سعر متر التصالح في مخالفات البناء

مصراوي Masrawy

10:46 م الخميس 17 سبتمبر 2020

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، قرارًا بشأن تخفيض التصالح ليكون التخفيض ما بين 10% إلى 33%، ويصل التخفيض إلى أكثر من 55% عند الدفع الفوري

وبعد تخفيض سعر المتر في مخالفات البناء بالقليوبية تصبح الأسعار الجديدة كالتالي:

- المنطقة (أ) "مدن طوخ، قها، شبين القناطر، الخانكة، الخصوص"، جرى تقسيمها إلى "سكنى": بالنسبة للمباني أدوار فأقل، فيما لا يزيد عن 14 مترًا، أصبحت قيمة المتر بـ105 جنيهات، وبالنسبة للمباني 6 أدوار فأقل بما لا يزيد عن 20 متر، أصبحت قيمة المتر بـ120 جنيهًا، وللمباني أكثر من 6 أدوار يصبح سعر المتر 180 جنيهًا، والتجاري أصبحت قيمة سعر المتر 540 جنيهًا، والإداري بـ270 جنيهًا، وصناعي 135 جنيهًا، ودور العبادة بـ50 جنيه، وغيرها بـ675 جنيهًا.

- المنطقة (ب) "مدن كفر شكر، وقليوب، والقناطر الخيرية" جرى تقسيمها كالآتي، "سكنى": بالنسبة للمباني 4 أدوار فأقل فيما لا يزيد عن 14 مترًا أصبحت قيمة المتر بـ140 جنيهًا، وبالنسبة للمباني 6 أدوار فأقل بما لا يزيد عن 20 مترًا، أصبحت قيمة المتر بـ160 جنيهًا، وبالنسبة للمباني أكثر من 6 أدوار يصبح سعر المتر 225 جنيهًا، وبالنسبة للتجاري أصبحت قيمة سعر المتر 720 جنيه والإداري 360 جنيه، وصناعي 180 جنيهًا، ودور العبادة 50 جنيه، وغيرها 900 جنيه.

- المنطقة (ج) "شبرا الخيمة، أحياء غرب وشرق شبرا الخيمة" حيث جرى تقسيمها كالآتي، "سكني": بالنسبة للمباني 4 أدوار فأقل فيما لا يزيد عن 14 مترًا، أصبحت قيمة المتر 175 جنيهًا، وبالنسبة للمباني 6 أدوار فأقل بما لا يزيد عن 20 مترًا، أصبحت قيمة المتر 200 جنيه، وبالنسبة للمباني أكثر من 6 أدوار يصبح سعر المتر 315 جنيه، والتجاري أصبحت قيمة سعر المتر 900 جنيه والإداري 450 جنيهًا، وصناعي 225 جنيهًا، ودور العبادة 50 جنيه وغيرها 1125 جنيهًا.

- العاصمة بنها جرى تقسيمها كالآتي، سكنى: بالنسبة للمباني 4 أدوار فأقل فيما لا يزيد عن 14 مترًا، أصبحت قيمة المتر 210 جنيهات، وبالنسبة للمباني 6 أدوار فأقل بما لا يزيد عن 20 متر أصبحت قيمة المتر 240 جنيهًا، وبالنسبة للمباني أكثر من 6 أدوار يصبح سعر المتر 360 جنيهًا، والتجاري أصبحت قيمة سعر المتر 1080 جنيهًا، والإداري 540 جنيهًا، وصناعي 270 جنيه، ودور العبادة 50 جنيه، وغيرها 1350 جنيه.

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