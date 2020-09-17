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"نشامى عسير" في زيارة لهيئة تطوير المناطق الجبلية بجازان

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للاطلاع على جهود الهيئة في زراعة أشجار البن والفواكه الإستوائية

استقبل مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان محمد بن قاسم واصلي بمقر الهيئة، وفد اللجنة الميدانية لنشامى الحي بتنمية محايل النسائية، ضمن برنامج مبادرة نشامى عسير التي أطلقها الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير.

تأتي هذه الزيارة للاطلاع على جهود الهيئة في زراعة أشجار البن والفواكه الإستوائية، والتجارب الناجحة التي قامت بها الهيئة طيلة الفترات السابقة، في إدخال أصناف زراعية ذات مردود اقتصادي عالٍ، وحيث إن لجنة نشامى عسير تعمل وفق إستراتيجية خاصة بالميزات النسبية لمنطقة عسير على عددٍ من الفرص التطوعية، ومن ضمنها "فرصة نأكل ما نزرع".

قام الوفد بزيارة محطة التجارب الزراعية بالهيئة واستمع لشرح مفصل من قِبل المهندس بندر الفيفي والمهندس نزيه حمادي عن مراحل إنتاج شتلات البن، والطرق الصحيحة لزراعته وريه والعناية به، كما اطلع على المبادرات الموجهة للمزارعين من تقديم الدورات التدريبية ومبادرة إيصال الشتلات.

هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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