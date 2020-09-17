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رغم ثنائية الشرطة العراقية .. الأهلي يحافظ على صدارة المجموعة

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ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الأبطال

رغم ثنائية الشرطة العراقية .. الأهلي يحافظ على صدارة المجموعة

حافظ الأهلي على صدارة مجموعته على الرغم من خسارته أمام الشرطة العراقي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم الخميس على ملعب خليفة الدولي في الدوحة ضمن منافسات الجولة الرابعة لصالح المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2020 لكرة القدم.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط مقابل 4 نقاط للشرطة العراقي ونقطة وحيدة للاستقلال الإيراني، ويأتي ضمان فريق الأهلي التأهل إلى دور الـ16 بعد أن تم اعتبار نادي الوحدة الإماراتي منسحبًا من البطولة بعد إخفاقه في السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة من أجل خوض المباريات المتبقية في المجموعة، وإلغاء جميع نتائجه في الجولتين الأولى والثانية.

جاءت البداية هادئة من كلا الطرفين حتى الدقيقة 14 التي شهدت ركلة ركنية للشرطة العراقي نفذها علي فايز على رأس سعد ناطق الذي ارتقى فوق الجميع لاستقبال كرة عرضية وحولها قوية داخل شباك محمد العويس معلنة عن أول أهداف اللقاء.

دخل الأهلي الشوط الثاني بحثًا عن هدف التعادل وضغط بشكل كبير على مرمى الشرطة وتحقق له ما أراد بعد عدة محاولة عن طريق محمد المجحد الذي تقمص دور المهاجم حيث قدم فاصلاً مهاريًا تلاعب على إثره بدفاعات الشرطة قبل أن يطلق قذيفة صاروخية سكنت داخل شباك أحمد باسل.

أول ظهور للاعبي الشرطة في الشوط الثاني كان ناجحًا بكل المقاييس فمن أول محاولة هجومية تمكن مازن فياض من وضع فريقه بالمقدمة مجددًا بتسجيله ثاني الأهداف في الدقيقة 65 مستغلاً سوء تمركز دفاع الأهلي ليضع الكرة في المرمى مانحًا فريقه دفعة معنوية في المنافسة على بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة.

رغم ثنائية الشرطة العراقية .. الأهلي يحافظ على صدارة المجموعة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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