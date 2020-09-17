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... السكك الحديدية الروسية تدرس إمكانية إنشاء خطين بقيمة 900 مليون دولار

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وأعلنت شركة السكك الحديدية الروسية في وقت سابق رغبتها في المشاركة في عدد من مشاريع إنشاء السكك الحديدية في

© Sputnik . Vitaliy Ankov

وقال بافلوف إن مشروعات الشركة في مصر تباطأت إلى حد ما وسط أزمة .

ومع ذلك، بعد استئناف رحلات العمل، غادر متخصصو السكك الحديدية الروسية إلى هذا البلد.

وأضاف: "اليوم موظفونا هناك ويقومون بفحص موقع مشروعين محتملين اقترحناهما على مصر. خططنا لبدء هذا العمل في يناير، ولكن بسبب الحجر الصحي وإغلاق الحدود، كان من المستحيل البدء. لقد بدأنا للتو".

وأضاف بافلوف أن أحد الخطين بطول 70 كيلومترًا وتبلغ تكلفته حوالي 300 مليون دولار والآخر "أمبابة" بالإسكندرية بطول 270 كيلومترًا ويقدر هذا المشروع بنحو 600 مليون دولار.

وأشار إلى أن هذه أرقام أولية. 

ويقول بافلوف: "نفترض أن مثل هذه المشروعات الكبيرة سيتم تنفيذها بما في ذلك بمشاركة ودعم الدولة سواء من جانبنا أو من الجانب المصري، وربما تكون هناك عدة خيارات وآليات تمويلية، وائتمان التصدير هو أحد الأدوات، والتي يمكن استخدامها أيضًا. ولكن علينا أولاً أن نفهم ما يتعين علينا القيام به هناك، والمرور بمرحلة التصميم ثم تحديد الخطوات التالية ".

تتوقع شركة السكك الحديدية الروسية اتخاذ قرارات وتوقيع وثائق بشأن هذه المشاريع في مصر في عام 2021. 

وأشار "أعتقد أن كل القرارات ستتخذ العام المقبل. لسنا معنيين بالتأجيل ، وكذلك الجانب المصري. لقد كانوا مستعدين ودعونا خلال فترة الوباء الأشد، لكن صحة شعبنا وعمالنا هي رأس المال الأساسي لدينا. هناك ، لذلك تمكنا الآن فقط من تنظيم هذه الرحلة ".

SputnikNews

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