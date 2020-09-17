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"بافيل" يطلع على المرحلة الثانية لمشروع "قياس رضا الحاج والمعتمر"

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تنفذه جامعات المنطقة الغربية بتوجيه من إمارة مكة المكرمة

اطلع رئيس جامعة أم القرى، الدكتور عبد الله بافيل، في مكتبه، الأربعاء، على المرحلة الثانية لمشروع "قياس رضا الحاج والمعتمر"، الذي تنفذه جامعات المنطقة الغربية، بتوجيه وإشراف مباشر من إمارة منطقة مكة المكرمة.

جاء ذلك بحضور عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، الدكتور باسم قاضي، والمدير التنفيذي للمشروع الدكتور ذياب المالكي.

وقدم الدكتور "المالكي" شرحًا مفصلًا عن المرحلة الثانية للمشروع والمنهجية العلمية لقياس مستوى رضا ضيوف الرحمن في الحج الاستثنائيِ للعام المنصرم 1441هـ، بصياغة مختلفة في إعداد المقاييس والمنهجية وجمع البيانات اللازمة بصورة أخرى متوائمة مع الأوضاع التي شهدها الموسم نتيجة جائحة كورونا والاتفاقات الصحية والخطط الوقائية التي اتخذتها الجهات المشاركة في أعمال الحج.

وأكد اختلاف مقاييس المشروع في تقرير المرحلة الأولى، باعتباره ضمن نطاق الوضع الاعتياديِ للحج والعمرة وفي صورته الطبيعية.

وكرَّم رئيس الجامعة ممثلي الجامعات المشاركة في تنفيذ المشروع: الدكتور عصام الفيلالي من جامعة الملك عبد العزيز، والدكتور حاتم بخاري من جامعة جدة، وجامعة الطائف ممثَّلةً في الدكتورة رنا زيني.

وثمن جهودهم المبذولة وتعاونهم المثمر لتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وإسهاماتهم في صياغة مؤشرات قياس الرضا للارتقاء بقطاع الحج والعمرة وتطوير الأنظمة بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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