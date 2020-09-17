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منتدى الخبرة ينظم ندوة ".. طموح يعانق السماء"

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منتدى الخبرة ينظم ندوة "السعودية.. طموح يعانق السماء" منتدى الخبرة ينظم ندوة ".. طموح يعانق السماء"
بمناسبة ترؤس المملكة قمة العشرين

منتدى الخبرة ينظم ندوة

ينظم منتدى الخبرة السعودي، ضمن نشاطه الأسبوعي، ندوة " تحتفل باليوم الوطني التسعين.. تترأس قمة العشرين G20.. طموح يعانق السماء"، من خلال برنامج (ZOOM)، الاثنين المقبل، الساعة 9 مساءً، وتنقل مباشرة على قناة المنتدى عبر يوتيوب.

ويشارك في الندوة، المحلل السياسي من دولة الكويت الشقيقة، الدكتور عايد المناع، ويديرها رئيس مجلس إدارة المنتدى، الدكتور أحمد بن حسن الشهري. كما يشارك في الندوة نائب رئيس المنتدى، عضو مجلس الشورى، الدكتور عبدالرحمن الهيجان، وعضو مجلس الشورى، الدكتور أحمد الزيلعي، وأستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة منى القحطاني، والكاتبة السياسية المستشارة الإعلامية الدكتورة بينة الملحم، وعضو المنتدى، عضو مجلس الشورى سابقًا، الدكتور خليل الخليل، والأكاديمي وعضو المنتدى، الدكتور سعيد الغامدي، ورئيس المجلس البلدي بمحافظة القطيف سابقًا، جعفر الشايب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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