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ليبيا: 886 إصابة جديدة ووفاة 11 بكورونا وتعافي 410 حالات

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ليبيا: 886 إصابة جديدة ووفاة 11 بكورونا وتعافي 410 حالات ليبيا: 886 إصابة جديدة ووفاة 11 بكورونا وتعافي 410 حالات
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

ليبيا: 886 إصابة جديدة ووفاة 11 بكورونا وتعافي 410 حالات

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 886 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وتماثل 410 مصابين للشفاء، في حين توفي 11 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم.

وقال المركز في بيان له اليوم: أجريت تحاليل لـ3971 عينة، موضحاً أن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا بلغ 25 ألفاً و822 حالة، منها 11 ألفاً و509 إصابات نشطة، وتعافى 13 ألفاً و908 مصابين، في حين توفي 409 آخرون منذ ظهور الوباء في البلاد مارس الماضي. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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